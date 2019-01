Heide Keller (77) kann sich nicht über den neuen Das Traumschiff-Nachwuchs freuen! Am Donnerstagabend machte die Neuigkeit die Runde, dass tatsächlich Schlagerstar Florian Silbereisen (37) bald auf dem beliebten TV-Kreuzfahrtschiff vor der Kamera stehen wird: Der Ex von Helene Fischer (34) wird der Kapitän-Nachfolger von Sascha Hehn (64). Doch nicht alle sind von der Neubesetzung begeistert: Die ehemalige "Traumschiff"-Chefhostess empfindet das Ganze sogar als eine absolute Zumutung!

Mehr als 35 Jahre spielte Heide die charmante Chefhostess Beatrice. Kein Wunder also, dass sie die Entwicklung der beliebten ZDF-Serie auch nach ihrem Abschied weiterhin mit Spannung verfolgt. Von der jüngsten Neuerung ist die 73-Jährige aber so gar nicht begeistert, wie sie gegenüber der Deutschen Presse-Agentur offenbarte: "Mit dem 'Traumschiff'-Kapitän verbindet man nicht einen fröhlichen Jungen, der mit guter Laune zu Musik auf der Bühne rumhüpft. Ich halte diese Entscheidung für eine totale Fehlbesetzung!"

Warum Heide über die Wahl des Showmasters so erbost ist? Die Schauspielerin glaubt, dass der Sender sich nur wegen der Zuschauerzahlen für Florian entschieden habe: "Das ZDF glaubt wahrscheinlich, dass er sein ganzes Publikum mitbringt. 'Das Traumschiff' hat aber ein anderes Publikum. Und ich glaube, dieses Publikum möchte einen Kapitän, der in der Tradition der bisherigen Kapitäne steht. Wo wollen sie die Uniform für ihn kaufen? In der Trachtenabteilung?", lästerte sie.

ZDF / Dirk Bartling Sascha Hehn und Florian Silbereisen bei "Das Traumschiff"

Public Adress / ActionPress Heide Keller und ihre Crew auf der MS "Deutschland"

Getty Images Florian Silbereisen, Schlagersänger

