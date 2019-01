Bei Ich bin ein Star - Holt mich hier raus geht es langsam in die heiße Phase: Am kommenden Samstag wird sich entscheiden, wer König oder Königin des Dschungels wird. Camp-Oldie Peter Orloff (74) dürfte sich gute Chancen auf den Sieg ausrechen. Mit seiner überaus positiven Lebenseinstellung hat der Schlagersänger die Herzen der Fans erobert. Auch seine Ehefrau Linda drückt ihrem Gatten die Daumen. Doch die 56-Jährige war von Peters Teilnahme an der Show anfangs gar nicht begeistert.

"Ich fand, dass die Sendung nicht zu Peter passt", offenbart Linda im Gespräch mit Bild. "Aber er hat nun mal eine große Abenteuerlust. Und da er das unbedingt machen wollte, hat er natürlich auch meine volle Unterstützung bekommen", verrät Peters Lebenspartnerin weiter. Mittlerweile ist sie sogar überzeugt davon, dass sich ihr Gatte in diesem Jahr die Dschungel-Krone sichert. "Natürlich glaube ich, dass Peter Dschungelkönig wird. Er ist mit diesem Ziel hineingegangen und wenn Peter sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann zieht er das auch durch", weiß Linda.

Ob sich Peter wirklich den Platz auf dem begehrten Dschungel-Thron sichern kann, erfahren die Zuschauer am Samstag. Doch egal, wie es für den Musiker ausgeht, Linda ist schon jetzt mächtig stolz auf ihren Ehemann. "Ich finde, der Peter macht das großartig. Er bringt ganz tolle Leistung", erzählte sie in einem früheren Interview mit RTL.

F.KRUG/G.OHLENBOSTEL Linda und Peter Orloff auf einer Gala im November 2004

TVNOW / Stefan Menne Peter Orloff, Daniel Hartwich und Sonja Zietlow

