Peter Orloff (74) gehört zu den Publikumslieblingen des diesjährigen Dschungelcamps. Seit mittlerweile mehr als 13 Tagen kämpft der Schlagersänger um die Krone und die Siegprämie von 100.000 Euro. Mit seiner überaus positiven Lebenseinstellung überzeugt er die Zuschauer: Er hat immer ein offenes Ohr für seine Mitcamper und gibt stets gute Ratschläge – aus Streitereien hält er sich aber fein raus. Aber nicht nur das Publikum scheint begeistert von Peter. Auch seine Frau ist mächtig stolz auf ihren Gatten!

"Ich finde, der Peter macht das großartig. Er bringt ganz tolle Leistung. Ich glaube, er fühlt sich ein bisschen, wie Peter Pan auf dem Abenteuerspielplatz", verrät Linda Orloff gegenüber RTL. "Peter hat Nerven wie Drahtseile. Der ist so. Er hat eine gute Art mit Menschen umzugehen", offenbart seine Lebenspartnerin. Sie weiß auch, mit welchem Dschungel-Teilnehmer er sich am besten versteht. "Ich glaube, er hat da einen guten Draht zu Bastian. Auf ihn hat er sich auch mega gefreut", meint die Kölnerin.

An Tag 11 der diesjährigen Staffel hatte Peter seinen großen Auftritt. Nach zwei Team-Challenges bekam der "Ein Mädchen für immer"-Interpret die Chance, sich bei einer Solo-Prüfung zu beweisen. Im Ekel-Test "Graus am See" erspielte der 74-Jährige drei von neun möglichen Sternen. Doch trotz der mauen Ausbeute war Peter zufrieden mit seiner Leistung. "Drei Sterne für unser Camp. Ich bin glücklich, hier gewesen zu sein", lautete sein Fazit nach der Challenge.

TVNOW / Stefan Menne Peter Orloff, Daniel Hartwich und Sonja Zietlow

OHLENBOSTEL,GUIDO Peter Orloff und seine Frau Linda 2006 in Dortmund

TVNOW / Stefan Menne Peter Orloff in der Dschungelprüfung

