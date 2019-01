So etwas hat es tatsächlich noch nie gegeben! Am Donnerstagabend sollten im Dschungelcamp eigentlich die Halbfinalisten bekannt gegeben werden – doch die Kandidaten am Lagerfeuer saßen umsonst auf heißen Kohlen. Niemand musste seine Sachen packen! Der Grund: Wegen eines Server-Fehlers konnten die Zuschaueranrufe nicht ausgewertet werden. Einige Fans trauen dem Braten allerdings nicht und sind sich sicher: Da hatte RTL doch mit Sicherheit die Finger im Spiel!

Die technische Störung des Senders sorgt im Netz momentan für mächtig Gesprächsstoff. Unter einem Beitrag auf der Facebook-Seite von Promiflash wittern einige User einen Fake! "Ja, ist klar. Hat es RTL nicht gefallen, wie gewählt wurde?", "Ja, so kann man ja die Leute auch gut verarschen und die glauben es... Serverprobleme, so ein Müll" und "Probleme... Schon klar", lauten die kritischen Einschätzungen der Community. Zuvor hatte Moderatorin Sonja Zietlow (50) versichert: "Hatten wir noch nie. Diese verrückte 13. Staffel. Haben wir nicht extra gemacht."

Wie es heute weitergeht und wie viele Camper ins Hotel ziehen müssen, ist bislang noch unklar. Eigentlich müssten am Abend drei Promis rausgewählt werden, da es in den vergangenen Jahren immer nur drei Finalisten gegeben hatte.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

TV NOW Die Campbewohner rätseln über die Frage in der Schatztruhe

Anzeige

TV NOW Sonja Zietlow, Daniel Hartwich, Thorsten Legat und Gisele Oppermann

Anzeige

TV NOW / Stefan Menne V.l.: Tommi Piper, Leila Lowfire, Evelyn Burdecki, Peter Orloff und Doreen Dietel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de