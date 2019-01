Sarah Joelle Jahnel (29) spielt gerne mit ihren weiblichen Reizen und zeigt im Netz, was sie hat! Im vergangenen Februar erreichte ihre Anhänger jedoch eine weniger erfreuliche Nachricht: Die ehemalige DSDS-Kandidatin hatte ihren Instagram-Account gelöscht. Erst vor wenigen Wochen hat sie ihr Profil reaktiviert und versorgt die User nun wieder mit sexy Schnappschüssen. Promiflash erzählte die Sängerin exklusiv, warum es so lange still um sie war!

Bei der Fashion TV Modelnacht verriet Sarah, dass sie im vergangenen Jahr eine schlimme Trennung durchgemacht habe. "Ich hatte monatelang kein Bock auf gar nichts. Ich habe mich in Spanien in mein Häuschen verkrochen und musste ein bisschen runterkommen." Dort habe die Ex-Dschungelcamperin dann etwas Zeit gebraucht, um wieder zu sich zu finden und sich zu erholen.

Nach fast zehn Monate fühlte sich das Reality-TV-Sternchen dann bereit, seine Social-Media-Aktivitäten wieder aufzunehmen. Obwohl sie sich selbst für die Auszeit entschieden hat, fiel ihr die Instagram-Abstinenz alles andere als leicht: "Es war wirklich auch heftig, sich mal aus dem ganzen Social Media-Gedöns rauszuziehen." Jetzt sei sie jedoch wieder da und fühle sich gut, so die Beauty weiter.

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, Erotik-Model

P.Hoffmann / WENN.com Sarah Joelle Jahnel in Köln

WENN.com Sarah Joelle Jahnell bei der Star Press Media Night Mallorca 2018

