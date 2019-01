Für Bastian Yotta (42) ist der Traum vom Dschungelthron geplatzt! Der Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!-Kandidat musste die Show kurz vor dem Finale verlassen. Jetzt sind nur noch Evelyn Burdecki (30), Peter Orloff (74) und Felix van Deventer (22) im Rennen und kämpfen am heutigen Samstag um die Krone. Aber welchem seiner Ex-Konkurrenten gönnt der Protz-Millionär den Titel am meisten? Im Promiflash-Interview hat er es verraten.

"Ich würde es allen Dreien von Herzen gönnen, ganz ehrlich", stellte Basti gegenüber Promiflash klar. Trotzdem glaubt er, genau wie Bobfahrerin Sandra Kiriasis (44), dass das Camp-Küken Felix am Ende die Nase vorn haben wird. "Auch wenn ich mir dem Peter grundsätzlich am nächsten fühle. Aber ich denke, der Felix wird das machen", erklärte er weiter. Dabei lag in den Umfragen bisher immer Evelyn ganz weit vorne und geht für den Großteil der Leser als klare Favoritin ins Finale.

Basti sieht das TV-Sternchen zwar nicht auf dem Thron, kann aber durchaus verstehen, warum die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin so beliebt beim Publikum ist: "Mit ihrer Art ist sie natürlich unglaublich unterhaltend, wenn man es nicht 24 Stunden am Tag ertragen muss." Er glaube aber, dass Evelyn im Camp nicht immer authentisch war. "Sie versteckt auch viel hinter dieser natürlichen Art und sie überspielt auch vieles", betonte der Wahlamerikaner. Er hätte sich gewünscht, dass sich menschlich mehr öffnet.

