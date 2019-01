In wenigen Stunden steht der Gewinner von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! endlich fest: Noch heute Nacht wird die Dschungelkönigin oder der Dschungelkönig 2019 gekrönt. Das Finale um den Dschungel-Thron – und die damit verbundene Siegprämie – bestreiten Ex-Bachelor-Babe Evelyn Burdecki (30), GZSZ-Star Felix van Deventer (22) und Schlager-Urgestein Peter Orloff (74). Aber wer hat die besten Chancen auf die Urwald-Krone? Wenn es nach den Promiflash-Lesern geht, steht der Sieger jetzt schon fest!

In einer Umfrage konnte Evelyn satte 5.219 von 10.232 (Stand: 18:45 Uhr, 26.01.2019) abgegebenen Stimmen ergattern. Damit sind über 51 Prozent der Promiflash-Leser davon überzeugt, dass die 30-Jährige als Dschungelkönigin in die Zivilisation zurückkehren wird. Das Rennen um den zweiten Platz könnte da schon deutlich knapper ausfallen. Evelyns Rivalen Felix und Peter liegen mit 26,5 beziehungsweise 22,5 Prozent Kopf an Kopf.

Evelyns Umfrage-Sieg kommt nicht überraschend. Schon seit dem ersten Dschungel-Tag liegt die Blondine bei den Reality-TV-Fans ganz vorne. Vor allem durch ihre tollpatschige Art und ihre lustigen Wortverdreher konnte sie beim Publikum punkten.

