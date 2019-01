Alles aus und vorbei bei Anne Wünsche (27) und Henning Merten – dabei wollten sie doch noch in diesem Jahr den Bund der Ehe schließen! 2011 lernte die Laiendarstellerin, die durch ihre Rolle in der Reality-Serie Berlin - Tag & Nacht berühmt wurde, ihren Henning kennen. Liebevoll kümmerten sich die beiden um Annes Tochter Miley und ihren gemeinsamen Nachwuchs Juna, zogen mit den zwei Mädels sogar aufs Land. Doch mit der Familienidylle ist jetzt wohl Schluss: Nach acht Jahren Liebe verkündeten die beiden aus heiterem Himmel ihre Trennung!

Auf Instagram veröffentlichte die 27-Jährige jetzt einen herzzerreißenden Text, der ihren Fans und Followern einen Einblick in ihr Seelenleben gewährt. "Es kostet uns ganz viel Kraft, aber um allen Medien den Wind aus den Segeln zu nehmen und wilden Spekulationen entgegenzuwirken, haben wir uns nach tagelangen, tränenreichen Gesprächen nun gemeinsam dazu entschieden, euch offen mitzuteilen: Wir sind kein Paar mehr." Die Entscheidung sei dem einstigen Traumpaar alles andere als leicht gefallen. "Wir sind unendlich traurig, dass auch wir unseren gemeinsamen Lebenstraum in der Hektik und Schnelllebigkeit aus den Augen verloren haben. Wir haben lange gekämpft und blicken auf tolle, liebevolle, aber auch schwere Jahre zurück", lautete das emotionale Statement der YouTuberin weiter. Am Ende habe ihre Liebe füreinander allerdings nicht mehr ausgereicht.

Auch Henning teilte die gefühlvollen Zeilen mit seiner Community. Trotz Trennung wolle das Duo die zwei Kids weiterhin gemeinsam großziehen. Und auch das Influencer-Leben werde keinesfalls zu kurz kommen. "Wir freuen uns weiter auf ein tolles Zusammenleben mit euch, unserer Community. Wir müssen nun selbst ein wenig zur Ruhe kommen, wieder zu uns finden und vor allem für unsere Mädels da sein", hieß es weiter.

