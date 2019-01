Seine Crew fühlt mit ihm! Domenico De Cicco (35) hat sich mit seiner Teilnahme am Dschungelcamp keinen Gefallen getan: Der Rosenkrieg mit seiner Ex-Freundin Evelyn Burdecki (30) kostete ihn bei den Zuschauern so viele Sympathiepunkte, dass der Bachelor in Paradise-Star den australischen Busch tatsächlich als Erster verlassen musste. Mit einem derart schnellen Exit hätten seine Freunde Jessica Neufeld (24) und Niklas Schröder (30) niemals gerechnet!

Im Interview mit Promiflash auf der ersten Glow by dm in Wien erklären die beiden: Dass Domenico schon in der ersten Entscheidungsnacht wieder aus dem Camp flog, sei für sie ein Schock gewesen. Genau deshalb seien sie in Gedanken bei ihm. "Ich glaube, er hat sehr daran zu knabbern, dass er im Dschungel echt verkackt hat", ist sich sein Kumpel Nik sicher. In seinen Augen war Domenicos Reise nach Australien leider alles andere als eine gute Idee. "Er hat sich selbst mit dem Dschungel echt einen Schaden zugefügt in der Öffentlichkeit, denn sein Image hat jetzt sehr, sehr darunter gelitten", bringt es der ehemalige Rosenjäger auf den Punkt.

Auch Jessica kann verstehen, dass Domenico seinen Platz am Lagerfeuer gleich wieder räumen musste: "Er war dafür da, dass er sich mit Evelyn ausspricht, dass da Streit entsteht und dann ist er auch wieder rausgeflogen", meint die Blondine.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

MG RTL D Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki, Dschungelcamp-Kandidaten 2019

Future Image Jessica Neufeld und Niklas Schröder bei The Dome 2018

MG RTL D Evelyn und Domenico während der Schatzsuche, Dschungelcamp-Tag 5

