Throwback-Moment bei Madonna (60)! Seit Jahrzehnten ist sie eine Größe im Pop-Business. Doch nun tauchte ein Bild aus einer Zeit auf, in der die Sängerin noch nicht berühmt und wohlhabend war. Der Schnappschuss, den sie im Netz gepostet hat, zeigt die Musikerin im Alter von 18 Jahren mit ihrer ein Jahr jüngeren Schwester Paula am Tag ihres Schulabschlusses. Auf dem Foto tragen die Mädchen bodenlange bunte Kleider. Wie Madonna verrät, waren diese selbst genäht und die Künstlerin alles andere als stolz darauf!

In der Bildunterschrift erklärt die heute 60-Jährige den Hintergrund. “Meine Schwester Paula und ich an meinem Highschool-Abschlusstag! Wir nähten unsere eigenen Kleider aus Butterick-Schnittmustern”, schreibt Madonna auf Instagram. “Es war mir immer so peinlich, dass wir uns keine Kleider aus dem Laden leisten konnten. Im Nachhinein bin ich froh, gelernt zu haben, wie man mit einer Nähmaschine umgeht”, gesteht sie weiter. Außerdem fügt sie hinzu, dass ihr Vater, “Papa Ciccone”, “kein Dekolleté und keine nackten Knie” erlaubte. Ihr Papa soll diesbezüglich sehr streng gewesen sein.

Dieser Lebensweise schwor sie schließlich ab. Madonna Louise Ciccone – so ihr bürgerlicher Name – machte sich einen Namen als erste Frau im Musikbusiness, die ihre Karriere selbst plante und kontrollierte. Und sie wurde zu einem Sex-Symbol, das Dekolleté und nackte Knie zeigt – bis heute.

Instagram / madonna Madonna und ihre Schwester Paula in ihren Abschlussball-Kleidern

Getty Images Madonna bei der MET-Gala im Mai 2017

Getty Images Madonna bei der MET-Gala im Mai 2016

