Travis Scott (26) kann sein Papa-Glück kaum in Worte fassen! Im Februar 2018 sind der Rapper und seine Freundin Kylie Jenner (21) zum ersten Mal Eltern geworden. Ihre Tochter Stormi (1) bereichert seitdem das Leben des Musikers und der Reality-TV-Beauty. Während seine Partnerin seither ihre Mamafreuden ganz offen im Netz zur Schau stellte, hielt sich der "Butterfly Effect"-Interpret mit Liebesbekundungen eher zurück – bis jetzt: Zu Stormis erstem Geburtstag widmete Travis seiner Prinzessin einen zuckersüßen Social Media-Post!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der sonst so zurückhaltende Songwriter nun gleich eine Reihe an Bildern und Videos, die sein Töchterchen zeigen. Neben einem zauberhaften Foto von Stormi inmitten einer riesigen Menge pinkfarbener Sparschweine durften sich seine Follower auch über neue Schnappschüsse des Papa-Tochter-Duos freuen. Zu seinem Mini-Album schrieb der 26-Jährige stolz: "Meine Königin, mein Herz, meine Luft, mein Ein und Alles – es ist Stormis Geburtstag. Ich liebe dich so sehr. Du bist das smarteste und liebenswerteste Baby der ganzen Welt. Dank deines Geists will ich jeden Tag weitermachen. Deine Mami und ich lieben dich!"

Wie der überglückliche Vater hatte auch die Mama des Geburtstagskindes sich im Netz zu liebevollen Worten hinreißen lassen. "Meine Liebe wächst für dich tausend Meilen pro Minute. Jeder Tag mit dir ist der beste Tag meines Lebens. Alles Gute zum Geburtstag an meinen Engel", schwärmte Kylie auf ihrem Account ebenfalls zu mehreren Schnappschüssen.

Instagram / https://www.instagram.com/travisscott/ Stormi Webster, Tochter von Travis Scott und Kylie Jenner

Anzeige

Instagram / travisscott Travis Scott mit seiner Tochter Stormi Webster

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Tochter Stormi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de