Timothée Chalamet hat enges Band mit Kylie Jenners Kindern

Timothée Chalamet (29) und Kylie Jenner (27) sorgen erneut für Schlagzeilen: Nachdem die Gerüchteküche um eine Verlobung seit Wochen brodelt, verrät ein Insider, dass der Schauspieler ein enges Verhältnis zu Kylies beiden Kindern aufgebaut habe. Wie Entertainment Tonight berichtet, habe Timothée in den vergangenen Monaten viel Zeit mit der Familie seiner Freundin verbracht und insbesondere den Umgang mit ihren Kindern genossen, die aus ihrer früheren Beziehung mit Travis Scott (33) stammen: "Er ist sehr glücklich, eine Bindung mit ihnen teilen zu können und respektiert auch ihre gemeinsame Elternschaft mit Travis." Die Beziehung zwischen dem "Call Me by Your Name"-Star und dem Kardashian-Spross läuft bereits seit rund zwei Jahren, doch an Nachwuchs würden sie laut Insidern noch nicht denken wollen: "Timothée möchte eines Tages eine eigene Familie haben, aber er hat es nicht eilig." Das Promi-Paar könne sich allerdings vorstellen, "eines Tages den nächsten Schritt zu machen".

Während Timothée sich immer besser im Kardashian-Jenner-Clan integriert und dabei auch die berühmten Schwestern seiner Freundin näher kennenlernt, ist er offenbar längst voll akzeptiert. Einem Bericht des Magazins People zufolge ist die Familie begeistert über die Veränderungen, die er bei Kylie bewirkt: Sie strahle vor Glück wie schon lange nicht mehr. Auch bei Timothées Mutter Nicole Flender kommt die Unternehmerin gut an. Im Gespräch mit einem Branchenblatt schwärmte sie: "Ich muss sagen, Kylie ist reizend. Sie ist sehr nett zu mir." Dass es bald zur Verlobung kommen könnte, scheint für Kylies Umfeld keine Überraschung zu sein. Ihre Mutter Kris Jenner (69) rate laut Insider allerdings zu Bedacht: "Ihre Mutter ist Feuer und Flamme, aber nur unter einer Bedingung: Sie muss ihr Bankkonto schützen." Schließlich sei das Vermögen ihrer Tochter deutlich höher als das von Timothée – auch wenn der Schauspieler nach den Maßstäben der meisten Leute sehr reich sei.

Was viele nicht wissen: Timothée hatte in seiner Kindheit eine enge Beziehung zu seiner Mutter, die als Immobilienmaklerin arbeitet. Seine Freundin Kylie wuchs hingegen im Scheinwerferlicht einer großen Reality-TV-Familie auf und wurde schon als Teenager durch die Sendung Keeping Up with the Kardashians bekannt. Mittlerweile ist sie selbst zweifache Mutter und leitet eines der erfolgreichsten Kosmetikunternehmen der Welt. In Interviews betonte Kylie häufig, wie wichtig ihr familiärer Rückhalt und das harmonische Miteinander mit ihren Kindern sei. Einen Traum wolle die Beauty-Queen allerdings noch verwirklichen: "Sie würde gerne an der Seite von Timothée in einem romantischen Film mitspielen", berichtete eine Quelle gegenüber Daily Mail. Diese Vertrautheit und die positive Resonanz aus ihrem Umfeld scheinen ihr Glück aktuell perfekt zu machen. So bleiben die Gerüchte, dass die Hochzeitsglocken bald läuten, bisher nur Gerüchte.

Getty Images Kylie Jenner und Kris Jenner, TV-Stars

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Aire und Stormi, März 2025

