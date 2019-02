Kylie Jenner (21) platzt vor Stolz – ihre zuckersüße Tochter Stormi (1) feiert tatsächlich schon ihren ersten Geburtstag! Zwölf Monate ist es also her, dass der Reality-TV-Star heimlich Mama geworden ist. Bis zur Geburt der Kleinen hatten nämlich weder Kylie noch ihr Freund Travis Scott (26) die Schwangerschaft offiziell bestätigt. Seitdem die Maus auf der Welt ist, sind ihre Eltern aber zur Freude der Fans offener geworden und lassen die Follower via Social Media regelmäßig an ihrem Familienglück teilhaben. So wie jetzt, als Kylie eine rührende Liebeserklärung an ihr Töchterchen postete.

"Ich kann mich glücklich schätzen, ein so süßes, kluges, glückliches Baby zu haben", begann die 21-Jährige ihre liebevollen Zeilen auf Instagram. Dazu teilte sie eine Reihe goldiger Pics ihrer Tochter, die die vergangenen Monate der Maus Revue passieren lassen. Dazwischen versteckt sich sogar ein Clip, auf dem Stormi ihre ersten Schritte macht. "Ich wünschte, du könntest für immer so klein bleiben und ich könnte dein ansteckendes Lächeln und dein Strahlen schützen [...]. Meine Liebe wächst für dich tausend Meilen pro Minute. Jeder Tag mit dir ist der beste Tag meines Lebens. Alles Gute zum Geburtstag an meinen Engel", schwärmte Kylie weiter.

Die TV-Beauty geht in ihrer neuen Rolle als Mama komplett auf – kein Wunder, dass sie und Travis sich definitiv weiteren Nachwuchs wünschen. "Keine Frage, sie wollen ein Geschwisterchen für Stormi und das könnte schon schneller passieren, als die Leute denken", berichtete ein Insider Us Weekly.

Instagram / kyliejenner Stormi Webster, Tochter von Kylie Jenner und Travis Scott

Instagram / kyliejenner Stormi Webster, Tochter von Kylie Jenner und Travis Scott

Instagram / travisscottdagoat Travis Scott und Tochter Stormi

