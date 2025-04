Kylie Jenner testet ihren kleinen Sohn Aire mit Süßigkeiten

Kylie Jenner (27) zeigt erneut, wie geduldig ihre Kinder sein können – in einem süßen Video, das auf Instagram für Begeisterung sorgt. Gemeinsam mit ihrer siebenjährigen Tochter Stormi (7) unterzieht sie ihren Sohn Aire (3) einem beliebten Social-Media-Test: einer Süßigkeiten-Challenge. Dabei setzt sie dem Dreijährigen eine Schale mit Gummibärchen vor, die er nicht essen darf, bis Kylie, Stormi und ihre Tante Kim Kardashian (44) zurückkehren.

Im kurzen Clip zeigt sich vor allem die Dynamik zwischen Stormi und ihrem jüngeren Bruder. Die siebenjährige Stormi weist Aire darin energisch an, die Süßigkeiten nicht zu berühren, während sie, Kylie und Kim kurz den Raum verlassen. "Wenn wir zurückkommen, kannst du sie alle haben, okay?", erklärt Stormi ihrem Bruder, der geduldig nickt. Während seiner Wartezeit sitzt der Dreijährige mit dem Kopf in den Händen – ein Bild, das die Herzen der Zuschauer zum Schmelzen bringt. Die Belohnung folgt prompt: Nach ihrer Rückkehr ist die Schüssel unberührt, woraufhin Kylie ihn mit den Worten "Du hast gewartet!" lobt.

Diese Art von Familienmomenten hat Kylie in den vergangenen Jahren immer wieder mit ihrer Community geteilt. Bereits 2020 war ein Video, in dem sie Stormi mit derselben Challenge testete, ein viraler Erfolg. Damals bewies Stormi beeindruckende Geduld, indem sie wartend "Geduld, Geduld, Geduld" sang. Den engen Zusammenhalt ihrer Kinder hebt Kylie auch in anderen Clips hervor. Besonders Aire, den sie regelmäßig in süßen Alltagsszenen zeigt, wird zunehmend zum Publikumsliebling ihrer Fans. Ihre Kinder teilt die Unternehmerin mit ihrem Ex-Partner Travis Scott (33), zu dem sie ein freundschaftliches Verhältnis pflegt.

Instagram / kyliejenner Aire Webster bei Süßigkeiten-Challenge im April 2025

Instagram / kyliejenner Stormi und Aire Webster, Kinder von Kylie Jenner

