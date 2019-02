Damit dürfte Matthias Schweighöfer (37) seine Gefühle zu Ruby O. Fee (22) wohl endgültig offenbart haben! So fing alles an: Vor genau zehn Tagen machte der Schauspieler seine Trennung von Ani Schromm, der Mutter seiner beiden Kinder, auf seinem Social-Media-Account öffentlich. Gleichzeitig gestand er, sein Herz wieder neu verschenkt zu haben. Der "100 Dinge"-Star machte immer wieder Andeutungen, dass es sich bei der neuen Frau an seiner Seite um Kollegin Ruby handeln könnte. Jetzt soll Matthias sogar einen Song für seine Liebste geschrieben haben!

Der auch als Musiker bekannte Leinwandstar gab in einem Interview mit Bettina Rust noch mehr Hinweise zu seiner neuen Liebe. Im radioeins-Podcast "Hörbar Rust" sagte er am 27. Januar ganz offen über diesen gewissen neuen Song: "Es ist so'n kleines Liebesbekenntnis an 'ne coole Frau. Der Song heißt 'Moonstone'. So heißt die Frau mit zweitem Namen." Klingt nach einer eindeutigen Anspielung auf Ruby, die mit vollem Namen nämlich Ruby Moonstone Camilla Willow Fee heißt. Noch Fragen?

In Bezug auf den vielversprechenden neuen Track ließ sich Matthias auch noch entlocken: "Die Stimmung des Liedes ist eher so das Liebesbekenntnis. Und es steht auch für was Neues, so ein Aufbruchsding." Was haltet ihr davon, dass der Kinoheld einen Song für seine Ruby geschrieben hat? Stimmt ab!

Getty Images Ruby O. Fee 2016 in München

Michael Kremer / Future Image Matthias Schweighöfer bei einem Konzert im Januar 2019

Thomas Lohnes/Getty Images for Peek & Cloppenburg Ruby O. Fee bei einer Veranstaltung in Frankfurt, 2018

