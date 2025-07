Matthias Schweighöfer und Ruby schwärmen von ihrer Beziehung

Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (29) genießen ihre harmonische Beziehung und geben in einem Interview mit BUNTE einen Einblick in ihr gemeinsames Leben. Das Paar, das seit sechs Jahren glücklich zusammen ist, beschreibt sich als perfekt ergänzend. "Wir sind wie Yin und Yang, und das liebe ich", schwärmt Matthias. Auch die gemeinsamen Interessen der beiden Schauspieler stärken ihre Verbindung: Reisen, gemütliche Abende zu Hause und ein guter Wein gehören zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. Dennoch bleibt ein Stück Individualität erhalten, wie die beiden verraten.

Obwohl Matthias und Ruby die meiste Zeit in seiner Wohnung verbringen, hat Ruby ihre eigene Bleibe behalten. Diese Entscheidung entspricht ihrem Wunsch, sich sowohl aufeinander einzulassen als auch Freiraum bewahren zu können. Matthias bleibt auch nach Jahren in der Beziehung romantisch: "Wir machen Date Nights und ich hole Ruby zum Essen ab. Ich finde es wichtig, dass sich der Alltag nicht komplett in die Beziehung einschleicht." Ruby betont, dass das Arrangement für beide ideal ist. "Wir können zusammen sein oder jeder für sich – so wie wir gerade Lust haben", erklärt sie.

Die Schauspielerin, die unter anderem in Serien- und Filmproduktionen überzeugt hat, wurde 1996 geboren, Matthias ist bereits seit 1981 Teil dieser Welt und Vater von zwei Kindern. Trotz des Altersunterschieds verbindet die beiden eine starke Beziehung, die von gegenseitigem Respekt und Verständnis geprägt zu sein scheint. Während Matthias auch hinter der Kamera als Regisseur und Produzent tätig ist, genießen die beiden das private Zusammensein fernab von Blitzlichtgewitter und roten Teppichen. Ihr Modell einer Beziehung mit individueller Freiheit und gemeinsamen Momenten scheint das Geheimnis ihres langfristigen Glücks zu sein.

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee, Schauspieler

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Mai 2024

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im August 2024