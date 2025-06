So war für Matthias Schweighöfer & Ruby Film-Zusammenarbeit

Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (29) sind nicht nur privat ein Paar, sondern auch beruflich ein eingeschworenes Team. Am 10. Juli werden sie im Netflix-Psychothriller "Brick" als zerstrittenes Paar zu sehen sein, das auf mysteriöse Weise von einer Mauer eingeschlossen wird. Doch wie läuft es eigentlich am Set, wenn man nicht nur Kollegen, sondern auch Partner ist? "Manchmal ist man sich nicht einig, und manchmal macht man viel Quatsch. Die Kunst ist, in beiden Situationen zu wissen, wann man sich zusammenreißt", reflektierte der "Vaterfreuden"-Star vor wenigen Tagen im Interview mit TV DIGITAL.

Die beiden gaben zudem Einblicke in ihre Regeln und Rituale, die sie strikt einhalten, um Beruf und Privatleben zu trennen. "Die Arbeit bleibt draußen, wenn wir nach Hause kommen", berichtete Matthias. Auch der Umgang mit Konflikten scheint bei ihnen harmonisch zu verlaufen. Während Matthias betonte, dass sie eher diskutieren als streiten, ergänzte Ruby, dass es für sie spannend sei, die emotionale Sprache des anderen zu lernen. Persönlich und beruflich gleichen sie sich gegenseitig aus – und das wirkt sich auch positiv auf gemeinsame Projekte aus.

Obwohl es bei den beiden hervorragend zu laufen scheint, lassen sie sich bei der Hochzeitsplanung Zeit. Auf die Frage nach einem Hochzeitsdrehbuch scherzte Matthias: "Darf ich dann bitte Mr. 'O-Fee-ziell' heißen?" Neben Humor haben die beiden auch große berufliche Träume füreinander. Matthias wünscht sich, Ruby als Regisseurin zu erleben, während sie ihn gern als emotionalen Seemann auf hoher See sehen würde.

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Januar 2025

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee bei der Berlinale 2025

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee, Schauspieler