Über diese Aktion war Kit Haringtons (32) Ehefrau Rose Leslie (31) überhaupt nicht glücklich! Am 14. April startet die achte und letzte Game of Thrones-Staffel. Der Schauspieler stand ganze acht Jahre für die Show vor der Kamera und weiß bereits, was die Fans in den finalen Szenen erwartet – und erzählte das – trotz anderer Vorsätze – auch Rose. Die reagierte allerdings alles andere als erfreut: Sie redete mehrere Tage nicht mit ihrem Ehemann!

Bei einem Auftritt in der Morningshow des US-Radiosenders Kiss verriet Kit jetzt, wie wütend Rose reagierte: “Ich habe meiner Frau letztes Jahr das Ende verraten und sie hat drei Tage nicht mehr mit mir gesprochen.” Ganz unschuldig ist Rose an diesem Spoiler allerdings nicht: Der 32-Jährige erklärte, dass sie ihn selbst nach dem Ende gefragt habe. Das dürfte Rose selbst brennend interessiert haben: Sie war von 2012 bis 2014 auch Teil der Serie. Kit und die Schauspielerin hatten sich am Set von “Game of Thrones” kennen und lieben gelernt, seit Sommer 2018 sind sie verheiratet.

Die Frage der Radiomoderatoren, ob Kit selbst über das Serienende glücklich sei, könne er nicht beantworten. “Ich glaube, es geht nicht wirklich um glücklich oder traurig. Ich bin zufrieden mit dem, was wir gemacht haben, aber weiß nicht, ob ich wirklich zufrieden bin, solange ich das Ergebnis nicht gesehen habe”, meinte er.

Getty Images Kit Harington beim Toronto International Film Festival 2018

Anzeige

Helen Sloan / HBO Kit Harington als Jon Schnee

Anzeige

Jeff Spicer / Getty Images Kit Harington und Rose Leslie bei den The Olivier Awards 2017 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de