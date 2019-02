Am frühen Montagmorgen machte die traurige Nachricht über den Tod des Skispringers Matti Nykänen (✝55) die Runde. In der Nacht von Sonntag war der Finne plötzlich und unerwartet verstorben, die Ursache ist bislang noch ungeklärt. Jetzt bleibt nur noch die Erinnerung an die Sportlegende – an die großen Erfolge beim Skispringen und die vielen Skandale, die nach der Karriere folgten.

Am Freitag habe der Sportler in Finnlands Hauptstadt Helsinki noch in einem Restaurant gesungen und getanzt, wie eine Kellnerin der Boulevardzeitung Ilta-Sanomat verriet: "Er war voller Energie und hat das Publikum mitgerissen." So voller Lebenslust war der Vater von zwei Kindern nicht immer. Schon vor seinem offiziellen Karriere-Ende im Jahr 1991 litt er unter einem Alkoholproblem, 2004 hatte er einen Herzinfarkt. Acht Jahre später offenbarte Matti in einem Interview mit Welt am Sonntag: "Ich war sehr jung, als ich erfolgreich geworden bin, die Medien waren die ganze Zeit um mich herum – ich hätte Hilfe gebraucht. Das war der Anfang. Ich habe später getrunken, weil ich nichts anderes zu tun hatte, weil ich vergessen wollte."

Nach 46 Siegen beim Skispringen, viermal Gold und einer Silbermedaille bei Olympia versuchte sich Matti als Sänger und Entertainer, spielte in Pornofilmen mit und strippte in einem Nachtklub. Seine Ex-Frau Mervi Tapola-Nykänen soll er während der Ehe misshandelt haben und landete dafür sogar im Gefängnis. Vergangenen Herbst dann der nächste Schlag für das einstige Wintersport-Ass: Diabetes. Ein Freund erzählte der schwedischsprachigen finnischen Zeitung Hufvudstadsbladet: "Meine Vermutung ist, dass er an einem Krankheitsschub starb."

Getty Images Matti Nykänen in Taivalkoski, Finnland im Februar 2008

Anzeige

Getty Images Matti Nykänen und seine Frau Mervi Tapola-Nykänen im Februar 2008

Anzeige

Getty Images Matti Nykänen im März 2008

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de