Wie steht es wirklich um die Beziehung von Sarah Lombardi (26)? Im Sommer 2018 machte die Dancing on Ice-Finalistin ihre neue Liebe öffentlich: Mit ihrem Roberto schwebt sie seitdem auf Wolke sieben und verbrachte sogar das Weihnachtstfest mit ihm. Die Sängerin verzückte ihre Follower auf ihrem Social-Media-Kanal regelmäßig mit süßen Couple-Pics, die sie und den Mann an ihrer Seite in inniger Umarmung zeigen. Doch in letzter Zeit ist es sehr ruhig um die beiden geworden – ein Grund zur Sorge für einige Fans!

Im Oktober stellte die Sängerin das letzte gemeinsame Bild mit Roberto auf Instagram – seitdem gab es keine neuen Kuschel-Schnappschüsse zu sehen. "Seid ihr überhaupt noch zusammen?" und "Was ist mit euch passiert", fragen sich da nur zwei User unter dem Pärchen-Foto. Ob hinter der Post-Pause wirklich eine Liebes-Pause steckt? Oder will das verliebte Paar die wenigen gemeinsamen Momente zu zweit einfach genießen? Immerhin ist Sarah mit ihrer Teilnahme bei "Dancing on Ice" gerade stark eingespannt. Zudem kann sie ihren Freund wegen der räumlichen Distanz nicht so oft sehen – Sarah wohnt in Köln und Roberto in Berlin.

Der Faktor Fernbeziehung soll aber schon bald kein Hindernis mehr für die beiden Turteltauben darstellen. Immerhin haben Sarah und Roberto schon länger vor, das Distanzproblem zu lösen, indem sie in dieselbe Stadt ziehen.

Instagram / sarellax3 Roberto und Sarah Lombardi

Anzeige

Promiflash Sarah Lombardi, Sängerin

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Roberto an Weihnachten 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de