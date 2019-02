Er hatte das Liebesglück seines Bruders einfach im Gefühl! Bill Kaulitz (29) ist wohl der größte Fan von der Beziehung seines Zwillings Tom (29) mit Topmodel Heidi Klum (45). Der Tokio Hotel-Sänger war von Anfang an mit dabei, als sich die Turteltauben vor knapp einem Jahr verliebten. Und als hätte der Frisuren-Liebhaber den sechsten Sinn, sagte er Tom noch kurz vor dem ersten Kennenlernen die wahnsinnige Liebes-Geschichte voraus!

Tom und Heidi tauschten sich das erste Mal auf der Geburtstagsfeier von Michael Michalsky (51) aus – und es funkte sofort! Aber bevor dieses Treffen überhaupt stattgefunden hatte, prophezeite Bill seinem Bruder schon so ein glückliches Ereignis: "Ich wusste vorher, dass das passiert. Ich habe ihm lustigerweise zwei Tage vorher im Auto gesagt, dass er sich hundert Prozent noch mal richtig verlieben wird in seinem Leben und eine ganz tolle Frau finden wird, mit der er den Rest seines Lebens verbringen will. Ich habe recht gehabt", offenbarte der 29-Jährige im Gespräch bei Markus Lanz. Und Bill hat auch sofort die Funken bei den beiden sprühen sehen!

Heidi und Toms Story hätte sich bis jetzt nicht schöner entwickeln können: Der Gitarrist versteht sich prima mit den Kindern seiner Liebsten und wird auch bald offiziell ein Teil ihrer Familie sein. Denn im Dezember hat er der 45-Jährigen einen Heiratsantrag gemacht – sie planen seitdem fleißig an ihrer Hochzeitszeremonie.

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill Kaulitz

Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum bei den Golden Globes 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de