Sie hat es wieder geschafft: Stefanie Gebhardt ist bei Der Bachelor eine Runde weiter. Neben Jennifer Lange, Evanthia Benetatou, Vanessa Prinz, Jade Übach und Nathalia Goncalves Miranda ist sie immer noch im Rennen um das Herz von Junggeselle Andrej Mangold (32). Das ist aber nicht der einzige Grund, warum die Unternehmerin momentan sehr happy ist: Während der vergangenen Entscheidungs-Zeremonie bekam die 32-Jährige als erste Kandidatin die Schnittblume von dem Ex-Basketballspieler überreicht!

An ihrer Freude über diese Premiere ließ sie ihrer Follower via Social Media teilhaben: "Andrej hat verstanden, dass ich zu 110 Prozent nur wegen ihm da bin und er hat mir endlich mal die allererste Rose an dem Abend übergeben", schrieb sie auf Instagram zu einem Pic, auf dem sie mit der begehrten Rose in der Hand in die Kamera strahlt. Sie freue sich wie ein Mettigel und sei gespannt, wie es weiter gehen wird, ließ sie ihre Fans wissen.

Dass Steffi immer noch dabei ist, sieht sie auch als Bestätigung ihrer direkten Art: "Ich bin bewusst dieses Risiko eingegangen und mir war klar, dass es zu Ende sein könnte, wenn Andrej nicht dieselben Ziele verfolgt wie ich", führte sie weiter aus. Sie sei lieber ehrlich und sich selber treu, als sich zu verstellen, nur um jemanden zu gefallen.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

TV NOW Die sechste Nacht der Rosen bei "Der Bachelor" 2019

TVNOW Andrej Mangold und Steffi Gebhardt beim Einzeldate

Instagram / stefaniegebhardt_ Stefanie Gebhardt, Bachelor-Kandidatin

