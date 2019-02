So langsam kommen bei der diesjährigen Ausgabe von Der Bachelor immer mehr Gefühle ins Spiel. Nur noch acht von zu Beginn 22 Damen kämpfen um das Herz von Andrej Mangold (32) – und das mit vollem Körpereinsatz. Klar, dass das andere Geschlecht auch in Sachen Kuss-Qualitäten abgecheckt werden muss. Bisher gehören Stefanie Gebhardt und Jennifer Lange zu den einzigen Glücklichen, die schon die Lippen des TV-Junggesellen berührten. In der kommenden Folge soll sich das aber ändern: Der sonst eher zurückhaltende Bachelor geht aufs Ganze!

Zwar kam Single-Lady Evanthia Benetatou schon einmal in den Genuss eines Einzeldates, einen Kuss des Basketballers konnte sie aber noch nicht erhaschen – bis jetzt. Bei einem Dinner bei Kerzenschein tauschen die beiden romantische Blicke aus und lassen den Abend später im Pool ausklingen. Ein einsetzendes Feuerwerk ist dann der Startschuss für mehr: Die gefühlvolle Stimmung findet ihren Höhepunkt in einem Kuss!

Aber Andrej belässt es nicht einfach bei der Liebelei mit Eva, sondern geht in derselben Folge auch noch mit anderen liebeshungrigen Girls auf Tuchfühlung. Jenny, Claudia, Nadine und Steffi mischen sich bei einem Gruppendate mit dem Sportler unter wild feiernde Mexikaner. In Mexiko wird nämlich gerade der "Día de los Muertos" (zu Deutsch: Tag der Toten) zelebriert. Bei dem einen oder anderen alkoholischen Shot und der energetischen Musik kommen sich die Mädels und der Bachelor beim Tanzen ganz schön nahe.

TVNOW Eva und Andrej bei ihrem Einzeldate bei "Der Bachelor"

TVNOW Evanthia Benetatou und Andrej Mangold bei "Der Bachelor" 2019

TVNOW Bachelor Andrej Mangold mit Kandidatin Jennifer Lange

