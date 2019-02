Pietro Lombardi (26) erlebt heute bei Deutschland sucht den Superstar einen besonders emotionalen Moment! 2011 stand der heutige Chartstürmer zum allerersten Mal vor den Juroren der Show – jetzt sitzt er neben Let's Dance-Profi Oana Nechiti (30), Soul-Sänger Xavier Naidoo (47) und Pop-Titan Dieter Bohlen (65) selbst in der Jury. In der heutigen Folge kommt es während des Castings zu einem erfreulichen Wiedersehen mit einem vertrauten Gesicht!

"Ey, die war in meiner Staffel! Oh, shit", freut sich der 26-Jährige mit einem Strahlen in den Augen, als Kandidatin Nicole Ferreira da Rocha den Castingraum betritt. Und tatsächlich: Die damals 16-Jährige und Pietro gehörten vor acht Jahren zu den Top 35 und kämpften auf den Malediven um den Superstar-Titel! "Wir haben uns relativ gut verstanden, waren so eine kleine Clique", erinnert sich Nicole an ihre gemeinsame Zeit mit Pie. Und auch er wird ganz gefühlsduselig. "Das ist so Teil meiner Geschichte. Ich habe die Malediven durchgemacht mit DSDS und sie war dabei. Wir waren in einer Gruppe, wir haben zusammen gesungen und wir haben zusammen gelacht, zusammen geweint, Emotionen geteilt", plaudert er aus.

Dass er jetzt auf der anderen Seite des Jurypults sitzt, um über das Schicksal seiner einstigen Mitstreiterin zu entscheiden, stellt für den "Phänomenal"-Sänger eine Herausforderung dar. "Hier zu sitzen und sie zu bewerten, ist schon emotional, weil DSDS eine emotionale Reise war", gibt er zu. Wie damals kann Nicole auch heute wieder punkten und ergattert einen der begehrten Recall-Zettel!

MG RTL D / Stefan Gregorowius Nicole Ferreira da Rocha bei DSDS 2019

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Nicole Ferreira da Rocha bei DSDS 2019

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius DSDS-Juroren Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de