Janni Kusmagk (28) ist vor lauter Freude ganz aus dem Häuschen! Erst Anfang Februar verkündete die Frau von Peer Kusmagk (43): Ihr gemeinsamer Sohnemann Emil-Ocean (1) bekommt ein Geschwisterchen – die Surferin ist nämlich im vierten Monat schwanger. Ein kugelrundes Baby-Bäuchlein hat die einstige Adam sucht Eva-Kandidatin bereits vorzuweisen – und darin herrscht auch schon mächtig Rambazamba! In einem Social-Media-Post verrät die Beauty mit den blonden Locken jetzt: Das heranwachsende Menschlein ist ganz schön aktiv.

Auf Instagram teilte die 28-Jährige die freudige Nachricht jetzt mit ihren Followern. "Wir haben ihn oder sie zum ersten Mal gespürt", verkündet die Zweifach-Mama in spe überglücklich. "Er oder sie bewegt sich total viel! Das muss die ganze positive Energie sein. Es ist so ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man dieses neue Leben auf einmal anfängt, so aktiv zu merken", schwärmt sie weiter.

Für ihre Fans gibt es auch prompt ein kleines Dankeschön für die vielen lieben Nachrichten, die sie anlässlich ihrer Schwangerschaft erhalten hat. "Das berührt mich wirklich sehr und ich liebe das Internet dafür, dass es so viele unterschiedliche Energien zusammenführt und man dadurch so viel Freude teilen kann", schreibt Janni.

Instagram / janniundpeer Peer und Janni Kusmagk

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Surferin Janni Kusmagk im Februar 2019 auf Mauritius

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Emil-Ocean und Janni Kusmagk im Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de