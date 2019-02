Das muss ein herber Schock für Stefanie Gebhardt gewesen sein! Die Bachelor-Kandidatin schien im Rennen um Andrej Mangold (32) ganz weit vorne zu sein. Schließlich gehörte sie zu den wenigen der 22 Bewerberinnen um den Basketballer, die mit ihm knutschten und die einzige, die auch bei ihm übernachtet hatte. Trotzdem war in Folge sieben der Kuppelshow Schluss für die Unternehmerin. Steffi bekam keine Rose und musste ihren Koffer für die Dreamdates wieder auspacken.

Am Ende der Rauswurfzeremonie stand die Düsseldorferin mit leeren Händen da, was auch für den Rosenkavalier keine leichte Situation war. "Du weißt, dass ich immer offen und ehrlich bin. Ich habe die Zeit mit dir genossen", erklärte der 32-Jährige mit einem dicken Kloß im Hals. Trotz ihrer romantischen Zweisamkeit in Mexiko seien seine Gefühle für Jenny, Eva und Vanessa jedoch größer. "Ich hätte es schöner gefunden, wenn du das ein bisschen hättest durchblicken lassen, weil – das finde ich jetzt ein bisschen unfair", entgegnete Steffi daraufhin, worauf Andrej nichts zu erwidern wusste.

Noch während ihrer Abfahrt vom Flugzeughangar, vom dem aus der Bachelor mit seinen übrigen Ladys in die Dreamdates startete, musste die Brünette ihren Emotionen freien Lauf lassen. "Dass da so gar nichts war, glaube ich nicht. Schließlich hatte ich ein Übernachtungsdate. Da hat er mir einfach ein ganz anderes Gefühl vermittelt", schlussfolgerte Steffi aufgebracht und verdrückte anschließend ein paar Tränen. Habt ihr mit dieser Entscheidung gerechnet? Stimmt ab!

