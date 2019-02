Sie hat es endlich getan! Seit Wochen spekulieren Fans und Medien, ob Kendall Jenner (23) und Basketballstar Ben Simmons nun wirklich ein Paar sind oder es sich dabei nur um einen unschuldigen Flirt handelt. Auffällig oft saß die 23-Jährige auf der Tribüne, wenn der Sportler für die Philadelphia 76ers spielte. Das Model feuerte ihn sogar schon gemeinsam mit seiner Mutter an. Offiziell bestätigt wurden die Beziehungsgerüchte allerdings nicht – bis jetzt!

US-Comedian und Showmasterin Ellen DeGeneres (61) hat es einmal mehr geschafft: In ihrer Sendung zog sie Kendall die Wahrheit eiskalt (und mit viel Witz) aus der Nase. Sie konfrontierte die brünette Beauty mit Schnappschüssen, die sie mal bei verschiedenen Spielen der 76ers oder im legeren Alltags-Look mit Ben zeigen. Ellen stellte sich unwissend und fragte das Model, wer denn der große Hottie auf den Fotos sei und zunächst antwortete auch der Keeping up with the Kardashians-Star lachend: "Ich weiß es auch nicht." Doch dann wurde die Moderatorin konkreter und fragte: "Wie lange datest du ihn schon?" – das war der Moment, in dem auch Kendall endlich auspackt: "Eine Weile."

Doch Kendall bestätigte nicht nur, dass da etwas mit Ben läuft, sie verriet auch gleich, was ihre Mama Kris Jenner (63) von dem Sportler hält. Ellen hakte nach, ob die 63-Jährige ihn für gut genug befunden hat und sie offenbarte: "Ich glaube schon."

Splash News Ben Simmons im August 2018

ActionPress / United Archives GmbH Kendall Jenner beim Film-Festival in Cannes 2017

BRYAN R. SMITH/AFP/Getty Images Kendall und Kris Jenner bei einem Event in New York

