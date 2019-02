Endlich ist er zurück! Menderes (34) ist bekannt als Dauer-Kandidat bei DSDS. Immer wieder versuchte er über die Jahre, Dieter Bohlen (65) und die restliche Jury von sich zu überzeugen – doch weiter als bis zum Recall schaffte er es nie. Seine Musikkarriere gab der junge Mann trotzdem nie auf. Auch nicht, während er als Teilnehmer beim Dschungelcamp oder bei Dance Dance Dance die Herzen der Zuschauer eroberte. Jetzt gibt der Dschungelkönig des Jahres 2016 ein musikalisches Update: Zum 1. März 2019 kommt seine neue Single raus!

Zum Recall-Start der neuen "Deutschland sucht den Superstar"-Staffel veröffentlicht der "Mittendrin"-Interpret seinen neuen Song "SCHAKALAKA EYO". Fans können sich auf einen DJ Ostkurve-Remix freuen. "Diesem musikalischen Stil möchte ich in Zukunft auch treu bleiben. Und es stehen bereits weitere Titel in dieser Richtung in den Startlöchern", verkündet der Sänger auf seiner Facebook-Seite. Das Musikvideo kommt gleichzeitig mit der Single heraus.

Fans freuen sich über den neuesten Karriere-Schritt des 34-Jährigen – da es ihm endlich wieder besser zu gehen scheint. Erst kürzlich gestand das TV-Gesicht noch in einem Interview mit RTL, wie schlecht es ihm drei Jahre nach der Dschungelcamp-Erfahrung ging: "Ich weiß, dass ich mit mir selbst am meisten Probleme habe und mit mir selber nicht klarkomme."

Mathis Wienand/Getty Images Menderes beim "Deutschland sucht den Superstar"-Finale in Düsseldorf 2016

Anzeige

Monika Fellner / Getty Images Menderes Bagci bei "Deutschland sucht den Superstar" 2014

Anzeige

Menderes Bagci / Facebook Menderes Bagci, bekannt aus "Deutschland sucht den Superstar"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de