So kam es zu Menderes Bağcis chaotischem Auftritt bei DSDS

Auch in diesem Jahr begibt sich Dieter Bohlen (70) bei DSDS wieder auf die Suche nach großen Gesangstalenten. Einer kann sich einen Überraschungsauftritt dabei natürlich nicht verkneifen: Kultkandidat Menderes Bağci (39), der seit 2002 regelmäßig sein Glück versucht. Dieses Mal will er die Jury unter einem Krakenkostüm versteckt von sich überzeugen – als er versucht, sich die Verkleidung vom Leib zu reißen, verheddert sich der Realitystar jedoch in der Hose. Daraus kann ihn auch der zu Hilfe eilende Dieter Bohlen nicht mehr retten. Doch was ist schiefgelaufen? Der Castingshow-Kandidat bringt gegenüber Bild Licht ins Dunkel: "Der Plan war eigentlich, dass ich unter der Maske singe. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich alles durcheinandergebracht. Ich wollte die Verkleidung ausziehen, während ich singe."

Doch dabei ging bekanntermaßen so einiges schief. "Ich musste die Hose ausziehen, weil ich sonst die ganze Zeit während des Auftritts hätte stehenbleiben müssen. Und stolpern wollte ich auch nicht. Die Leute wissen, dass ich tollpatschig bin, aber dieses Mal hatte ich einen coolen Auftritt geplant", erklärt er weiter. Richtig geprobt habe Menderes seine Nummer allerdings nicht, was vermutlich auch der Grund für den Fauxpas war: "Ich habe das Anziehen mal kurz im Umkleideraum getestet. Die Hose habe ich nur zugeklebt, weil die sehr eng war. Hätte ich den Auftritt geprobt, hätte ich die Hose vielleicht weggelassen."

Zwar habe er sich in dem Moment sehr über den kleinen Zwischenfall geärgert, im Nachhinein könne er jedoch darüberstehen: "Aber wenn die Zuschauer dabei Spaß haben und ich ihnen mit meinem chaotischen Auftritt ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, freut mich das auch." Auch Dieter kann nicht anders, als den Chaos-Auftritt zu kommentieren. "Ich freue mich immer, Menderes zu sehen. Ich glaube, er bereitet das immer relativ lange vor, aber nichts klappt dabei." Einen Recall-Zettel gibt es am Ende zwar nicht, dafür aber jede Menge Fotos mit der Jury.

Anzeige Anzeige

Instagram / menderesbagci Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi, Menderes Bağci und Dieter Bohlen, 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Menderes im Mai 2022 auf Mallorca

Anzeige Anzeige