Bruce Darnell bei DSDS-Liveshow: Die Fans machen sich lustig

Nicht alle Promis kamen bei den ersten Liveperformances von DSDS wohl gut an! Seit Mitte Januar ist die Castingshow wieder im vollen Gange. Seitdem musste der Großteil der Kandidaten die Sendung schon wieder verlassen. Am vergangenen Freitag startete dann die erste Liveshow – da durfte natürlich ein dickes Entertainment-Paket nicht fehlen. Bekannte Gesichter wie Ella Endlich (38), Menderes (38) oder Bruce Darnell (65) konnten die Bühne rocken. Doch die DSDS-Fans machten sich eher über einige Auftritte lustig!

Als der ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Juror Bruce auf die Bühne kam, war Dieter Bohlen (69) die Freude ins Gesicht geschrieben – er begrüßte ihn herzlich. Doch für die Zuschauer war es wohl langweilig! "Jajaja Bruce ist da, ich liebe ihn auch, aber ich will keine Bruce- und Dieter-Momente sehen. Ich will, dass die singen", lautete ein Kommentar von einem ungeduldigen Fan auf Twitter. Ein anderer User schrieb: "Was macht Bruce jetzt da?!" Für viele sorgte der Auftritt des Choreografen für Verwirrung. "Bruce ist einfach eine Parodie seiner selbst. Was ist mit dem passiert?", wunderte sich ein weiterer Zuschauer.

Der Auftritt des 17-fachen DSDS-Teilnehmers Menderes schien deutlich besser anzukommen. "Dschungelkönig, Mitglied in Böhmermanns Team und seit Jahren sympathisch geblieben. Menderes hat es bei DSDS als einer der wenigen irgendwie geschafft", freute sich ein Nutzer nach der Show des Reality-TV-Stars.

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS 2023

RTL / Stefan Gregorowius Katja Krasavice bei DSDS 2023

RTL / Stefan Gregorowius Menderes bei DSDS 2023

