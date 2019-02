Tom (29) und Bill Kaulitz (29) sind unzertrennlich! Mit ihrer Band Tokio Hotel sind die Zwillinge seit Jahren erfolgreich. Aber auch ihre Freizeit verbringen die Brüder gerne zusammen. Seit vergangenen April sieht man die Musiker jedoch nicht mehr nur als Duo, sondern oft auch als Dreiergespann zusammen mit Toms Liebsten Heidi Klum (45). Jetzt haben die Twins verraten, was das Supermodel von der engen Bindung der Brüder hält!

In der Talkshow Markus Lanz plauderte Tom aus, dass seine zukünftige Frau kein Problem darin sähe, einen Partner mit Zwillingsbruder an ihrer Seite zu haben. "Anders geht es aber auch nicht. Sie hat relativ schnell gemerkt, dass er auch nicht so verkehrt ist", meinte der 29-Jährige glücklich. Zum Glück verstehen sich seine Auserwählte und sein Bruder blendend. Langfristig könne es auch gar nicht funktionieren, wenn Bill seine Partnerin nicht toll fände, erklärte Tom weiter.

Bill, dem Lead-Sänger der Band, geht es da ganz ähnlich: "Die Leute nehmen uns immer als Einheit an. Ich könnte nie mit jemandem befreundet oder in einer Beziehung sein, wo Tom nicht stattfindet." Auch wenn der Gitarrist mittlerweile nicht mehr mit seinem Bruder, sondern mit seiner Verlobten zusammenwohnt, stehen sich die Geschwister immer noch sehr nah. "Diese Verbindung geht nicht weg", betonte Tom.

WENN Tom und Bill Kaulitz bei "Markus Lanz", 2019

Getty Images Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill Kaulitz

Getty Images Tom und Bill Kaulitz, 2018 in West Hollywood

