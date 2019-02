Grey's Anatomy geht in diesem Frühjahr bereits in die 15. Staffel. Fans können sich bei den neuen Folgen der beliebten Arztserie wieder auf jede Menge Drama, Emotionen und natürlich auch ganz viel Blut freuen. Doch die neuen Episoden beinhalten auch traurige Szenen. So wurde jetzt bekannt gegeben: Ein echtes Urgestein der Show stirbt bereits in der elften Folge den Serientod.

+++ACHTUNG SPOILER+++

Und der hätte aufwühlender nicht sein können. So muss Ellen Pompeos (49) Serienfigur Meredith nach dem tragischen Verlust ihrer großen Liebe Derek einen weiteren Schicksalsschlag verkraften: Ihr Vater Thatcher (gespielt von Jeff Perry) erkrankt an AML (Akute myeloische Leukämie) und hat nur noch wenige Wochen zu leben. Am Sterbebett kommt es dann mit einer rührenden Geste zur Verwöhnung zwischen Vater und Tochter.

In den USA läuft die aktuelle Staffel der Dramaserie bereits auf Hochtouren, in Deutschland wird die erste Folge allerdings erst im Frühjahr ausgestrahlt. Ein genauer Sendetermin steht bislang noch nicht fest. Sicher ist aber, dass um drei Episoden aufgestockt wurde – das bedeutet 25 statt 22 Folgen. Freut ihr euch schon auf den Start der Serie? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Jeff Perry 2018 in Los Angeles

Getty Images Ellen Pompeo 2018 in Los Angeles

Getty Images Jeff Perry 2017 in Hollywood

