Ellen Pompeos Mann hat "Grey's Anatomy" nie gesehen

Ellen Pompeo (55) hat jetzt in einem Interview offenbart, dass ihr Ehemann Chris Ivery kaum etwas mit ihrer bekanntesten Rolle als Meredith Grey aus der Serie "Grey’s Anatomy" verbindet. "Chris hat die Serie wirklich nie gesehen", verriet sie. Im Podcast "Call Her Daddy" erklärte sie, dass dies ihrer Ehe geholfen habe. So blieb ihre Beziehung unabhängig von der öffentlichen Wahrnehmung, in der sie als Meredith mit Derek Shepard, gespielt von Patrick Dempsey (59), eine der berühmtesten TV-Romanzen verkörperte. Ellen und Chris sind seit 2003 ein Paar, seit 2007 verheiratet und haben drei Kinder – dabei halten sie ihr Familienleben größtenteils aus dem Rampenlicht.

Ellen sprach auch über die Herausforderungen, die ihr Mann durch die Aufmerksamkeit der Medien erlebte. Sie betonte, dass Chris wegen seiner Vergangenheit und ihrer Beziehung oft ungerecht kritisiert wurde. "Ich habe mich schlecht gefühlt, weil die Medien unfair zu ihm waren", erinnerte sie sich. "Wie kann es sein, dass diese dünne, blonde, zierliche Frau mit diesem großen schwarzen Mann zusammen ist?" Manche hätten ihre Beziehung mit Hassnachrichten kommentiert, sowohl in Richtung der Schauspielerin als auch ihres Mannes. Chris sei der öffentliche Druck allerdings nicht fremd gewesen, da er selbst aus schwierigen Verhältnissen stamme und bereits früh mit solchen Herausforderungen umgehen musste.

Die Verbindung zwischen Ellen und Chris sei besonders stark, weil beide aus ähnlichen Verhältnissen kämen und es geschafft hätten, ihrem alten Leben zu entkommen, erzählte Ellen weiter. Während Ellen mit dem Erfolg der Serie häufig überfordert war, habe Chris ihr immer den Rücken gestärkt. "Wir hatten immer einander", sagte die Schauspielerin laut People Magazine, die in ihrer Jugend zahlreiche Hürden überwinden musste. Das Paar hält seine Ehe und Familie weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus, doch Ellen betonte, wie sehr sie die Unterstützung ihres Mannes schätzt und welche wichtige Rolle er in ihrem Leben spielt.

ActionPress Meredith Grey (Ellen Pompeo) in "Grey's Anatomy"

Getty Images Schauspielerin Ellen Pompeo

