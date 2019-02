Bei diesem Thema scheiden sich die Geister! Für Hygienefanatiker gehört es zum guten Ton, mehrmals am Tag ihre Hände zu reinigen. Andere wiederum sehen in zu häufigem Säubern eine Tötung gesunder Bakterien. Fox-Moderator Pete Hegseth (38) hat zu diesen Kontroversen offenbar seine ganz eigene Sichtweise. In seiner Sendung verriet er jetzt: Er habe sich seit zehn Jahren nicht die Hände gewaschen.

In der Live-Show Fox & Friends behauptete der 38-Jährige: "Wirklich, ich wasche meine Hände nie. Ich kann Keime nicht sehen, also sind sie nicht echt." In den sozialen Medien lockte Pete mit dieser Aussage schnell Kritiker auf den Plan. Sie warfen ihm vor, im Fernsehen Dummheiten zu verbreiten.

Gegenüber der Zeitung USA Today ruderte der Familienvater später zurück: Er habe lediglich einen Witz gemacht und die Öffentlichkeit solle nicht immer alles so ernst nehmen. Zum Schluss fügte er trotzdem hinzu: "Wir leben in einer Welt, in der Leute mit Handdesinfektionsmittel herumlaufen und sich 19.000 Mal am Tag damit einreiben. Als ob das ihr Leben retten würde."

