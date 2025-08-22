Wegen Erkrankung: Billy Joel versteigert Motorradsammlung

Billy Joel (76), die legendäre Stimme hinter Hits wie "Piano Man" und "We Didn’t Start the Fire", hat angekündigt, seine beeindruckende Motorradsammlung zu versteigern, berichtete People. Grund dafür ist eine kürzlich diagnostizierte Hirnerkrankung, der sogenannte Normaldruckhydrozephalus. Diese Krankheit, die unter anderem Gleichgewichts- und Sehstörungen verursachen kann, hat den Sänger dazu gezwungen, nicht nur seine Konzerte abzusagen, sondern auch schwere persönliche Entscheidungen zu treffen. Eine davon ist die Schließung seines Motorradladens "20th Century Cycles" auf Long Island, dessen Mietvertrag Ende September ausläuft. Laut seinem Sprecher sollen die über 75 ausgestellten Klassiker unter den Hammer kommen, doch ein Verkaufsdatum steht noch nicht fest.

Der Motorradladen, der 2010 von Billy eröffnet wurde, war weit mehr als ein Ausstellungsort. Hier konnten Besucher kostenlos eine Sammlung bestaunen, die vor allem eines zelebrierte: das Design und die Ästhetik historischer Motorräder. "Ich wollte zeigen, wie Motorräder in den 1930er- bis 1960er-Jahren aussahen, weil diese Ästhetik langsam verschwindet", erklärte der Sänger einmal in einem YouTube-Video auf seinem eigenen Kanal. Doch obwohl die beliebten Maschinen restauriert und sogar fahrbereit gehalten wurden, erzwang Billys Gesundheitszustand nicht nur das Ende des Ladens, sondern hinterließ auch bei den Bewohnern von Oyster Bay einen spürbaren Verlust. Schließlich war der Shop mit seiner charmanten Atmosphäre lange ein Anlaufpunkt für Touristen und eingefleischte Fans.

Privat lebt der Musiker inzwischen in South Florida, doch die lange Zeit auf Long Island ist ein wichtiger Teil seiner Geschichte. Die Audrey Avenue, Heimat seines geschlossenen Ladens, trägt mittlerweile sogar den Namen "Billy Joel Way". In Interviews öffnete sich der Popstar zuletzt auch über dunkle Momente in seinem Leben, während seine Fans gleichermaßen seine Gesundheit und diese neue Lebensphase mit Sorge betrachten. Billy, der Vater von drei Töchtern ist, konnte schon immer auf die starke Verbundenheit zu seiner Familie und treue Anhänger zählen. Nun beginnt für ihn ein neuer Abschnitt, während seine Motorräder, die jahrelang seinem Namen einen zusätzlichen Glanz verliehen, in Kürze neue Besitzer finden werden.

Getty Images Musiker Billy Joel, November 2024

Getty Images Alexis Roderick, Della Joel, Remy Joel, und Billy Joel, Februar 2024

Getty Images Billy Joel, Sänger