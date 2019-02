Große Trauer bei der Familie des Nachwuchs-Rappers Willie Bo und in der Black Community im kalifornischen Vallejo! Am vergangenen Samstag habe der Musiker nach übereinstimmenden Medienberichten schlafend hinterm Steuer seines Autos in der Nähe eines Fastfood-Restaurants gesessen. Kurze Zeit später hätten sich Polizisten genähert und eine Pistole auf dem Schoß des Sprachkünstlers gesehen. Als sich Willie bewegt habe, hätten die Beamten auf ihn geschossen und ihn dabei tödlich getroffen. Die Familie des Verstorbenen erhebt nun schwere Vorwürfe gegen das Vorgehen!

"Es gab keinen Versuch, die Situation friedlich zu lösen. Der Job der Polizei ist es, Menschen festzunehmen, die das Gesetz brechen – nicht, das Gesetz in die eigenen Hände zu nehmen", äußerte sich der Willies Bruder Marc McCoy gegenüber The Guardian. Auch weitere Angehörige des US-Amerikaners zeigten sich entsetzt und unterstellten der Polizei rassistische Tendenzen: "Niemand vertraut den Cops in Vallejo. Wir sind wie Zielscheiben – und Willie entsprach einem bestimmten Profil, weil er Hip-Hop-Künstler ist."

Die Behörden versuchten sich inmitten der Anschuldigungen zu verteidigen: "Die Polizisten sagten dem Fahrer, er solle seine Hände hochheben – dieser hat aber in diesem Moment schnell nach seiner Waffe gegriffen", hieß es in einem ersten Statement. Diese Bewegung habe schließlich zu den tödlichen Schüssen geführt. Eine Autopsie des Leichnams, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnte, stehe bisher aber noch aus.

Instagram / _williebo_ Willie “Willie Bo” McCoy, Rapper

Instagram / _williebo_ Willie “Willie Bo” McCoy, Rapper

Instagram / _williebo_ Willie “Willie Bo” McCoy, Rapper



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de