Tiffany Haddish (39) hat eine bemerkenswerte Karriere hingelegt: Bevor sie mit ihrer Rolle in “Girls Trip” berühmt wurde, war die 39-Jährige obdachlos und lebte in ihrem Auto – bis ihr der Comedian Kevin Hart (39) 300 Dollar lieh. Nun ist Tiffany ein vollwertiger A-Promi in Hollywood. Es folgten eine ausverkaufte Stand-Up-Tour, eine Emmy-Auszeichnung für ihre Moderation von "Saturday Night Live" und ein Diss von Beyoncé (37) in einem ihrer Tracks. Nun bedankt sich Tiffany – bei ihren Neidern.

"Ich verdiene Geld mit diesen Online-Bullies. Ich danke ihnen. Danke Bullies, ihr seid kostenlose Werbung!", sagte Tiffany im Interview mit Glamour. Auch den Mobbern aus ihrer Schulzeit dankte sie: "Alle diejenigen aus der Mittelstufe und der Grundschule, die sich über mich lustig machten, gemein zu mir waren, ich möchte ihnen danken. Weil ihr mich geformt und stark genug gemacht habt, um mit all diesem Erfolg umzugehen, den ich genieße!"

Sowieso sieht Tiffany ihre Aufgabe eher darin, Leuten "auf die Nerven" zu gehen, anstatt ihnen nach dem Mund zu reden: "Das bedeutet, dass ich meinen Job mache! Meine einzige Aufgabe ist es, eine Emotion zu erzeugen, ein Gefühl. Ich bin eine Entertainerin und ob negativ oder positiv, ich gewinne immer, wenn du über mich redest."

Matt Sayles/A.M.P.A.S via Getty Images Tiffany Haddish bei der Oscar-Verleihung 2018

Brian Ach / Getty Images Tiffany Haddish, Comedian und Schauspielerin

TOMMASO BODDI/AFP/Getty Images Tiffany Haddish

