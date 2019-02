Prominenter Zuwachs bei Freundinnen – Jetzt erst recht! Die RTL-Serie trumpft nicht nur mit spritzigen Dialogen zwischen den vier BFFs Tina (Franziska Arndt, 45), Nadine (Sarah Victoria Schalow), Heike (Katrin Höft) und Kaya (Shirin Soraya, 43) auf – sie überrascht die Zuschauer immer wieder auch mit Gastauftritten deutscher Stars. Vor Kurzem gab Ex-Bachelor und Reality-Star Daniel Völz (33) in dem Format sein Schauspiel-Debüt, diese Woche macht eine Schlagersängerin die Daily unsicher: Beatrice Egli (30) wird in der Serie zu sehen sein!

Beatrice spielt in "Freundinnen – Jetzt erst recht" sich selbst. Die Serienfiguren Tina, Nadine, Heike und Kaya sind große Fans von der Blondine und schaffen es mit einigen Tricks, sich nach ihrem Auftritt in den Backstage-Bereich zu schmuggeln. Von den Dreharbeiten war Beatrice begeistert und schwärmte im RTL-Interview: "Es war ein schöner Tag! Freundschaft ist für mich etwas Wichtiges und ich finde die Serie 'Freundinnen' total cool. Es ist schön, dass ich ein Teil davon sein darf."

Dies ist jedoch nicht der erste Gastauftritt von Beatrice in einer Serie: Vor einem Jahr übernahm die Frohnatur für drei Folgen eine Rolle in der ARD-Telenovela Sturm der Liebe. Darin hatte sie ebenfalls sich selbst gespielt und auf der Hochzeit von Christoph Saalefeld (Dieter Bach, 55) und Alicia Lindbergh (Larissa Marolt, 26) gesungen.

