Ex Peter Andre bricht Schweigen: Katie Price verteidigt sich

Katie Price (47) und Peter Andre (52) sorgen erneut für Schlagzeilen – dieses Mal aufgrund von Aussagen des Sängers, in denen er seiner Ex-Frau vorwirft, mehrfach unwahre Behauptungen über ihn aufgestellt zu haben. Während sich Katie laut einem Vertreter über "psychische Manipulation" beklagt und betont, wie sehr sie unter den Anschuldigungen leidet, erklärte ihr Sprecher nun gegenüber Daily Mail: "Das ist Vergangenheit und sie sieht keine Notwendigkeit, mit gleichwertigen Kommentaren zu kontern. Noch wichtiger ist, dass sie richtig damit umgeht und die Angelegenheit in die Hände ihrer Anwälte legt."

Hintergrund ist folgender: Peter erklärte in seinem Statement auf Instagram, er habe aus Respekt vor seinen Kindern 16 Jahre lang geschwiegen, sehe sich jedoch gezwungen, mehrere angebliche Lügen und Anschuldigungen öffentlich aufzuklären. Katies Sprecher betonte jedoch: "Kate ist jetzt viel besser drauf und hat einen klaren Kopf und hat sich mit der Situation abgefunden." Die beiden Reality-Stars, die einst verheiratet waren und ein gemeinsames Leben führten, gehen bereits seit 2009 getrennte Wege. Katie fordert unterdessen, dass beide Eltern für ihre Tochter Princess Andre (18) da sein können, ohne dass es zu Konflikten kommt. Sie betonte außerdem, dass sie und ihre Tochter täglich in Kontakt stünden und das Band zwischen ihnen stark sei.

Die Differenzen zwischen den einstigen Partnern stehen im krassen Gegensatz zu den gemeinsamen Jahren, in denen sie in der Öffentlichkeit als Paar gefeiert wurden. Seit der Scheidung hat Peter das Sorgerecht für Junior Savva Andre (20) und Princess übernommen, eine Entscheidung, die von Gerichten im Laufe der Jahre unterstützt wurde. Katie hat inzwischen ein turbulentes Privatleben, das von Streitigkeiten mit weiteren Ex-Partnern und Problemen begleitet wird. Trotz allem hat sie wiederholt erklärt, eine gute Mutter sein zu wollen und zeigt sich entschlossen, ihre Beziehung zu ihren Kindern zu pflegen.

Getty Images Peter Andre und Katie Price im Februar 2009 in West Hollywood

Getty Images Katie Price und Princess Andre im September 2023

Getty Images Junior Andre, Princess Andre und Peter Andre im Mai 2025