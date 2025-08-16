Untreu? Umut Tekin wettert gegen Ex-Freundin Jana-Maria Herz

Der Streit zwischen Ex-Paar Umut Tekin (28) und Jana-Maria Herz (33) heizt sich weiter auf. Nachdem Jana-Maria kürzlich einen Screenshot geteilt hatte, der zeigte, dass sie einen Anruf von Umut erhalten habe, meldet sich der Reality-TV-Star nun lautstark auf Instagram zu Wort. Er behauptet, sie habe ursprünglich angerufen, worauf er lediglich reagiert habe. Doch damit nicht genug: Umut nutzte die Gelegenheit, um scharf gegen seine ehemalige Partnerin auszuteilen. "Du hast dich jahrelang als Opfer hingestellt und dein Ego war gekränkt", schrieb er in seiner Story. Er versprach zudem, die Wahrheit über ihre frühere Beziehung zu sagen, und deutete an, belastende Beweise gegen Jana-Maria zu haben.

Besonders schwere Vorwürfe erhebt Umut in Bezug auf die Treue während ihrer Beziehung. In seiner Story beschuldigte er Jana-Maria, während einer besonders schwierigen Phase ihrer Partnerschaft Kontakt zu einem Mann aus Spanien gehabt zu haben. Wörtlich schrieb er: "Du weißt ganz genau, wie ich dich im Wohnzimmer erwischt habe." Er behauptete, sogar Nachrichten von dem besagten Mann erhalten zu haben, hielt diese jedoch bisher privat. Laut Umut habe er ihre Beziehung daher beendet – und das noch bevor er an dem TV-Format Temptation Island teilgenommen habe. Damit setzt er Jana-Maria weiter öffentlich unter Druck und gießt reichlich Öl ins Feuer ihres Konflikts.

Die Beziehung zwischen Umut und Jana-Maria war schon länger von Spannungen geprägt. Ursprünglich galten die beiden als glückliches Paar, doch die Trennung brachte offenbar tiefsitzende Unstimmigkeiten ans Licht. Während Umut bereits in der Vergangenheit mit öffentlichen Aussagen gegen seine Ex für Aufsehen sorgte, zeigte sich Jana-Maria zuletzt zurückhaltender – außer, wenn es darum ging, mit subtilen Botschaften in sozialen Medien zu provozieren. Der aktuelle öffentliche Disput lässt vermuten, dass der Rosenkrieg zwischen den beiden Reality-TV-Bekanntheiten noch lange kein Ende finden wird.

Umut Tekin und Jana-Maria Herz

Umut Tekin, Realitytstar

Jana-Maria Herz, Realitystar