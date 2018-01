ARD gab bekannt, dass die Musikerin voraussichtlich ab dem 6. Februar drei Folgen lang zu sehen sein wird. "Es ist das erste Mal, dass ich nicht nur als Sängerin, sondern auch als Schauspielerin vor der Kamera stehe. Das ist eine wunderbare Herausforderung", kündigte die Blondine ihre persönliche Premiere als Darstellerin an. So schwärmte sie über die beliebte Serie in höchsten Tönen: "Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Serie über so viele Jahre derart erfolgreich ist. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich hier dabei sein darf."