Für Heidi Klum (45) geht eine Ära zu Ende! Seit 2013 saß das Topmodel in der Jury der erfolgreichen US-Castingshow America's Got Talent. Dort bewertete sie an der Seite von Musikerin Mel B. (43), Comedian Howie Mandel (63) und Produzent Simon Cowell (59) die Talente der Bewerber. Doch seit einiger Zeit kursierten Gerüchte, dass die Sendung eine Generalüberholung bekommen soll und alle Juroren ausgetauscht werden. Und tatsächlich – jetzt bestätigt Heidi ihr "America's Got Talent"-Aus!

Anlässlich des Finales der aktuellen Staffel am vergangenen Dienstag postete die Verlobte von Musiker Tom Kaulitz (29) ein emotionales Statement via Instagram: "Es war fantastisch, in den vergangenen sechs Jahren bei 'America's Got Talent' zu arbeiten. Es war eine unglaubliche Erfahrung und ich werde euch alle sehr vermissen", begann Heidi ihre Botschaft. "Auch wenn ich wohl nicht mehr länger hinter dem Jurypult sitzen werde, werde ich immer von zu Hause aus zusehen und voten", schrieb die 45-Jährige weiter.

Dazu postete die Beauty einen Schnappschuss von sich und dem Rest der Jury im Studio. Unter dem Beitrag sammelten sich schnell etliche traurige Kommentare: "Nein, sie war das Herz der Show, wie traurig!" und "Manno, ihr vier wart einfach das perfekte Team", ärgerten sich zwei User. Seid ihr überrascht von Heidis Verkündung? Stimmt ab!

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Die "America's Got Talent"-Juroren Heidi Klum, Howie Mandel und Mel B.

Anzeige

FayesVision / WENN.com Heidi Klum beim Finale der 13. Staffel von "America's Got Talent" im September 2018

Anzeige

Rich Fury/Getty Images Heidi Klum bei den Golden Globes 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de