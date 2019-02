So schön schwanger ist Gemma Atkinson (34) bereits! Anfang des Monats verkündete die Schauspielerin die süßen Neuigkeiten – gemeinsam mit dem spanischen Tänzer Gorka Marquez erwartet die Beauty ihr allererstes Kind! Das verkündete sie mit einem niedlichen Post im Netz. In welchen Monat sich die Exfreundin von Fußball-Star Cristiano Ronaldo (34) derzeit befindet, verriet sie jedoch nicht. Doch Gemmas jüngster Red Carpet-Auftritt beweist jetzt, dass sie schon eine ordentliche Babykugel hat!

Die Fotografen bei den diesjährigen Brit Awards in London bekamen einen wirklich bezaubernden Anblick geboten: Statt ihre Rundungen unter einem weiten Kleid zu verbergen, setzte Gemma auf das genaue Gegenteil und betonte ihren hübschen Schwangerschaftsbauch mit einem hautengen schwarzen Dress! Zudem hat der allseits bekannte schmeichelhafte Baby-Glow bei der Blondine keine Ausnahme gemacht.

Damit war Gemma aber nicht die einzige Dame, die in froher Erwartung über den roten Teppich schwebte. Auch Model Abbey Clancy (33) präsentierte ihre Babywölbung an diesem Abend – in einer bodenlangen smaragdgrünen Glitzer-Robe mit sexy Beinschlitz. Die Laufstegschönheit erwartet derzeit ihr viertes Kind.

Steve Finn/WENN Gemma Atkinson und ihr Partner Gorka Marquez bei den Brit Awards 2019

Steve Finn/WENN Gemma Atkinson, Schauspielerin

Lia Toby/WENN.com Model Abbey Clancey bei den Brit Awards 2019

