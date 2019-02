Wer vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest? Seit 1956 beschäftigt sich mit dieser Frage der ESC-Vorentscheid. Künstler verschiedener Genres versuchen dabei ihr Glück und stellen sich den TV-Zuschauern, die für ihren Favoriten abstimmen können. Wer die meisten Befürworter findet, darf seine Heimat beim größten Gesangswettbewerb der Welt im jeweiligen Austragungsland vertreten. Heute Abend wird der Teilnehmer für Israel gesucht. Für Promiflash Grund, sich auf Zeitreise zu begeben: Hier sind die Vorentscheid-Beiträge mit Kult-Potenzial!

Er war im Jahr 2000 ein echter Hingucker: Fancy (72)! Der Sänger und Musikproduzent wollte mit "We Can Move A Mountain" zum damaligen ESC-Austragungsort Schweden fahren. Gegen den Song "Wadde hadde dudde da?" von Kult-Entertainer Stefan Raab (52) hatte der heute 72-Jährige allerdings keine Chance. 13 Jahre später nahm die Euro-Disco-Legende an Promi Big Brother teil.

Im selben Jahr irritierte die Berliner Musikgruppe Knorkator das Publikum. So eindrucksvoll der Auftritt des Heavy Metal-Gespanns auch gewesen sein mag – die Darbietung ihres Songs "Ick wer zun Schwein" kam beim Publikum gar nicht gut an. Bild schrieb am Tag nach der Live-Übertragung: "Wer ließ diese Irren ins Fernsehen?" Ein Glück, dass sich die Männer von Knorkator selbst nicht ganz so ernst nehmen und absichtlich komödiantische Züge in ihre impulsive Musik einfließen lassen.

Auch Zlatko Trpkovski (43) blieb mit seinem Auftritt im Jahr 2001 im Gedächtnis. Bekannt wurde der heute 43-Jährige durch Big Brother, wo er TV-Container-Buddy Jürgen Milski (55) kennenlernte. Zusammen standen sie für "Großer Bruder" vor dem Mikro. Beim Vorentscheid für den ESC performte Zlatko allerdings alleine, schaffte es mit dem Song "Einer für alle" – und dem einen oder anderen versemmelten Ton – jedoch nicht ins Finale nach Dänemark.

2001 war folgender Interpret an Absurdität ebenfalls kaum zu übertreffen: Rudolph Moshammer (✝64). Der Designer stand damals gemeinsam mit der Schlagerband Münchner Zwietracht auf der Bühne, die den Haupt-Gesangpart übernahm. Einen Hit konnte das Mode-Musik-Gespann mit "Teilt Freud und Leid" zwar nicht landen, Rudolphs geliebte Hündin Daisy saß jedoch in der ersten Reihe und schien sich über Herrchens Performance sehr zu freuen.

Die absoluten Top-Favoriten im Jahr 2002: Die Kelly Family! "I Wanna Be Loved" sollte der wohl bekanntesten Musikerfamilie Deutschlands den Weg nach Estland ebnen. Doch wider Erwarten mussten sich Angelo (37), Maite (39) & Co. gegen die von Geburt an blinde Sängerin Corinna May geschlagen geben.

Vor elf Jahren wollte es auch die Glam-Rock-Gruppe Cinema Bizarre beim Vorentscheid wissen. Doch die Zuschauer fühlten sich bei ihrem Auftritt vermutlich zu sehr an die zu jener Zeit supererfolgreiche Teenie-Band Tokio Hotel erinnert, denn: Ihr Song "Forever or Never" floppte. Übrigens: Frontmann Jack Strify ist heute ein bekannter Webstar und BFF von Influencern wie Riccardo Simonetti und Bonnie Strange (32).

Auch die Band Monrose hegte 2007 den Wunsch, Deutschland beim ESC in Finnland zu vertreten. Ein Jahr nach ihrer Entdeckung in der TV-Castingshow Popstars sangen Senna (39), Mandy (28) und Bahar (30) ihren Hit "Even Heaven Cries". Sie gewannen den Vorentscheid damit zwar nicht, der Track wurde aber trotzdem ein echter Erfolg.

ActionPress/THÜRINGEN PRESS Fancy, Sänger

Anzeige

ActionPress/MEYER,THOMAS Knorkator beim ESC-Vorentscheid 2000

Anzeige

ActionPress/Dagmar Scherf/face to face Zlatko beim ESC-Vorentscheid im Jahr 2001

Anzeige

ActionPress/Dagmar Scherf/face to face Rudolph Moshammer mit Hündin Daisey und der Band Münchner Zwietracht, 2001

ActionPress/Wiese/face to face Die Kelly Family beim ESC-Vorentscheid 2002

ActionPress/MEYER,THOMAS Cinema Bizarre, Teilnehmer am ESC-Vorentscheid 2008

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Bonnie Strange und Strify

ActionPress/MEYER,THOMAS Senna, Mandy und Bahar von Monrose beim ESC-Vorentscheid 2007



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de