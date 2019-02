Ob er nun in dieser Show endlich seine große Liebe findet? Zuschauer der neuen Folge von Take Me Out dürften sich am Samstagabend gewundert haben: Kennt man den liebeshungrigen Junggesellen auf der Bühne nicht von irgendwo her? Und tatsächlich: Der ledige Alexandre Cira war schon einmal Teil einer Kuppelsendung! 2017 hatte er noch um das Herz von einer ganz bestimmten Single-Lady gekämpft!

Vor knapp zwei Jahren buhlte er bei Die Bachelorette um die Gunst von Rosenkavalierin Jessica Paszka (28). Leider ohne großen Erfolg: Bereits in der ersten Nacht der Rosen musste der Franzose, der nach eigener Aussage Frauen sehr gerne verführt, die Flirtshow verlassen. Aber wo sich eine Tür schließt, öffnet sich bekanntlich eine neue. In diesem Jahr ist er der Single im Mittelpunkt, der die Qual der Partnerwahl hat. Ob er bei den dreißig attraktiven Frauen wohl die Eine zum Verführen findet?

Mit einer Frau hinterm Buzzer hat es jedenfalls gefunkt: Jura-Studentin Marta hat Interesse an dem für andere Kandidatinnen etwas zu großen Herren. Ein herrlicher Zufall: Die zarte Brünette und der Frankreich-Fan sind quasi Nachbarn: Sie kommt aus Köln und er aus Bonn. Na, wenn diese Lovestory nicht schon einmal rosig beginnt!

RTL / Arya Shirazi Bachelorette-Kandidat Alexandre

