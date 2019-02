Seit 16 Jahren ist Mark Harmon (67) das Gesicht von Navy CIS, seit 1975 steht er als Schauspieler vor der Kamera. Und obwohl er in unzähligen Filmen und Serien mitwirkte, ist er bei Fans doch am besten für seine Rolle als Special Agent Leroy Jethro Gibbs bekannt. Doch nicht nur sein Berufsleben zeichnet sich durch Beständigkeit aus, auch in seinem Privatleben bleibt Mark einer Linie treu: Seit 31 Jahren ist er glücklich verheiratet und verriet jetzt sein Ehegeheimnis!

"Wir waren beide in unseren Dreißigern als wir geheiratet haben, also haben wir alle Dummheiten hoffentlich schon vorher hinter uns gebracht", erzählt der 67-Jährige im Interview mit dem People Magazine. "Das ist vielleicht das, was man am ehesten als Ehegeheimnis bezeichnen kann." Seine Frau Pam Dawber (67) ist ebenfalls Schauspielerin und gemeinsam haben sie zwei mittlerweile erwachsene Söhne, Sean und Ty.

Und noch einen weiteren Schlüssel zum Glück verrät der Schauspieler: "Wir mögen nicht generell das Gleiche, und das ist für uns tatsächlich sehr gesund." Als Ehering trägt der Vorzeige-Ehemann übrigens verschiedene Ringe: "Ich trage diesen oder einige andere, die ich habe, denn wenn ich nicht drehe, will ich sicherstellen, dass ich etwas an meinem Ringfinger habe. Weil ich stolz bin verheiratet zu sein und ich bin stolz darauf, mit wem ich verheiratet bin. Ich bin einfach so stolz auf sie."

Getty Images Mark Harmon und seine Frau Pam Dawber in Beverly Hills, 2005

Getty Images Mark Harmon und Pam Dawber im März 1999

Getty Images Pam Dawber, Schauspielerin

