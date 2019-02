Große Sorge um Coleen Nolan! Für den britischen TV-Star war die vergangene Zeit alles andere als ruhig: Zwischen der 53-Jährigen und ihrem Ehemann Ray Fensome, dem sie bereits 2007 das Jawort gegeben hatte, soll es immer häufiger krachen. Aus diesem Grund ist der Ex-Celebrity Big Brother-Star auch schon häufiger mit ihrer Tochter Ciara aneinandergeraten. Der letzte Mutter-Kind-Zoff endete für Coleen nun im Krankenhaus: Sie erlitt eine heftige allergische Reaktion!

Wie das britische OK! Magazine berichtet, habe ein bisher unbekanntes Produkt in Kombination mit Stress die Allergie ausgelöst. Zuvor habe es eine heftige Auseinandersetzung mit der 18-Jährigen gegeben: "Mama hat sich über etwas beschwert und ich meinte: 'Willst du aufhören, dich zu streiten und endlich deine Ehe beenden?'", schilderte ihre Tochter Ciara die Situation. Nachdem sie rund 15 Minuten gemeckert habe, sei das Gesicht ihrer Mutter extrem angeschwollen. "Wenn man gestresst ist, kann das Immunsystem die Allergie nicht bekämpfen. Ich ging in dieser Nacht gestresst ins Bett und in der Nacht hat mein Gesicht angefangen zu brennen, als hätte jemand kochendes Wasser drüber geschüttet", erinnerte sich Coleen an die Schmerzen.

Ihr Sohn Shane habe sie am nächsten Tag zu einem britischen TV-Sender gefahren. Dort habe sie zunächst niemand erkannt, da sie wie ein "roter Ball mit geschlossenen Augen" ausgesehen habe. Zur Vorsorge sei die 53-Jährige dann im Krankenhaus in einen Schockraum gebracht worden – für den Fall, dass ihre Luftröhre zuschwellen könnte. Nach den Geschehnissen erwäge sie nun tatsächlich eine Scheidung von ihrem Mann. Sie wolle die Trennung aber erst durchziehen, wenn sie wieder vollkommen gesund ist.

