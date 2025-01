Coleen Nolan plant berührenden Abschied für Schwester Linda

Die irische Sängerin Linda Nolan ist im Alter von 65 Jahren nach einer langjährigen Brustkrebserkrankung verstorben. Wie ihr Management bekanntgab, starb sie in einem Krankenhaus in Blackpool an den Folgen einer doppelten Lungenentzündung, umgeben von ihren Schwestern. Ihre jüngere Schwester Coleen Nolan verriet nun in einem Interview, dass Linda genaue Vorstellungen von ihrer Beerdigung hatte. "Ihr Sarg ist reines Showbiz – leuchtend pink und funkelnd, genau so, wie sie es wollte", sagte Coleen.

Im Gespräch mit The Mirror erzählte Coleen, wie Linda trotz ihrer schweren Erkrankung ihren Humor bis kurz vor ihrem Tod behalten habe. "Auch mit Sauerstoff und doppelter Lungenentzündung hat sie noch Witze gemacht", erinnerte sie sich. Linda hatte darüber hinaus genaue Wünsche für ihre Beerdigung geäußert, zum Beispiel schwarze Kleidung und das Tragen von Mantillas, den traditionellen Spitzenschleiern. "Ich sagte: 'Linda, das ist doch ein Scherz! Wenn ich all meine Schwestern in Mantillas sehe, werde ich die ganze Beerdigung hindurch lachen!' Am Ende haben wir uns gegen die Mantillas entschieden, aber wir tragen Schwarz." Ein weiterer bedeutender Wunsch wird jedoch erfüllt: Linda wird zusammen mit der Asche ihres verstorbenen Ehemanns Brian beigesetzt, der 2007 an Hautkrebs starb. "Im Leben waren die beiden untrennbar, und jetzt sind sie es auch in der Ewigkeit", erklärte Coleen.

Linda und ihre Schwestern, darunter auch die 2013 verstorbene Bernie Nolan (✝52), wurden in den 1970er-Jahren als die Musikgruppe "The Nolans" weltberühmt. Mit Hits wie "I'm In The Mood For Dancing" und einer beeindruckenden internationalen Karriere verkauften sie Millionen von Alben. Doch privat musste Linda viele Schicksalsschläge verkraften, darunter den Tod ihres Ehemanns und ihrer Mutter innerhalb weniger Monate nach ihrer ersten Krebsdiagnose. Trotz allem blieb sie lebensfroh und widmete sich leidenschaftlich dem Leben und ihrer Familie. Genau das wird Coleen immer in Erinnerung bleiben. Sie erklärte: "Für den Rest meines Lebens werde ich Linda mit einem Malibu und Cola zuprosten – ihrem Lieblingsgetränk. Ich kann sie immer noch hören, wie sie sagt: 'Coleen! Hol das Malibu raus!'"

Getty Images Brian Hudson und Linda Nolan, April 1981

Getty Images Die Schwestern Maureen, Bernie und Linda Nolan