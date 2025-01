"Loose Women"-Star Coleen Nolan plagen finanzielle Sorgen

Hinter Coleen Nolan liegt eine lange Karriere im Musik- und Fernsehbusiness. Als ehemaliges Mitglied der Pop-Gruppe The Nolans erreichte sie Bekanntheit. Seit Jahren gehört sie nun zur Stammbesetzung der beliebten britischen Talkshow "Loose Women". Im Gespräch mit Closer UK teilt sie jetzt aber Gedanken mit der Öffentlichkeit, die sie sehr belasten. "Natürlich liege ich immer noch nachts im Bett und mache mir Sorgen, wie ich die Rechnungen bezahlen soll", gesteht sie.

Anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, sieht die Sängerin das aber eher als Chance: "Das gibt mir Ansporn, hart zu arbeiten und das ist gut." Für Coleen bringt das neue Jahr auch einen neuen Meilenstein: Die Talkshow-Bekanntheit wird im kommenden März 60 Jahre alt. Mit dem Älterwerden hat sie kein Problem: "Ich werde 60, fühle mich stark und selbstbewusst und bin ziemlich stolz auf das, was ich erreicht habe, besonders in den letzten paar Jahren, in denen ich es alleine geschafft habe." Die Lage auf ihrem Bankkonto trübt dennoch ein wenig ihre Vorfreude auf diesen Tag. Den runden Geburtstag wird sie aber nicht so groß feiern können, wie sie es die vergangenen Jahrzehnte gemacht hat. Eine kleine Party wird sie aber trotzdem schmeißen: "Ich möchte in diesem Jahr einfach von Freunden und Familie umgeben sein."

Die noch 59-Jährige musste im Laufe ihres Lebens schon so einiges verkraften. Im Jahr 2013 verstarb ihre Schwester Bernie an Krebs, mit der sie zusammen in der Girl-Group gesungen hatte. Zehn Jahre später wurde bei Coleen selbst Hautkrebs diagnostiziert. "Es ist nichts Schlimmes, aber es ist eine Vorstufe von Krebs und ich muss es behandeln lassen", informierte die TV-Bekanntheit ihre Fans damals über ihr Instagram-Profil. Im Februar 2024, knapp ein halbes Jahr nach dem ersten Befund, musste sie sich erneut wegen einer weiteren verdächtigen Stelle im Krankenhaus behandeln lassen.

Getty Images Coleen Nolan, "Loose Women"-Star

Instagram / coleen_nolan Coleen Nolan im August 2023

