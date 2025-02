Coleen Nolan nimmt unter Tränen Abschied von Linda

Coleen Nolan hat am Samstag Abschied von ihrer Schwester Linda Nolan genommen, die Mitte Januar im Alter von 65 Jahren verstorben war. Laut The Sun war ihre Schwester Coleen, bekannt aus der Talkshow "Loose Women", sichtlich gerührt, als sie mit ihren Schwestern Maureen, Anne und Denise an der St. Paul's Kirche ankam. Coleen erschien in einem schwarzen Oberteil, kombiniert mit einem langen Lederrock und einem Pelzmantel. Dazu trug sie schwarze Lederstiefel. Mit einem Taschentuch tupfte sie sich die Tränen ab, während sich die Trauergemeinde versammelte, um Linda die letzte Ehre zu erweisen. Coleens Sohn Shane Shane Junior trug zusammen mit anderen Verwandten Lindas glitzernden pinken Sarg, der mit Blumen geschmückt war, in die Kirche.

Linda Nolan, die im Alter von nur 20 Jahren mit ihren Schwestern als Teil der Band "The Nolans" berühmt wurde, hatte ihre Beerdigung schon zu Lebzeiten detailliert geplant. Die Trauerfeier fand in derselben Kirche statt, in der sie 1981 ihren Ehemann Brian Hudson heiratete und 2007 auch seinen Abschied feierte. Ihre Wünsche, darunter das Lied "There You'll Be" von Faith Hill (57) und eine elegante schwarze Garderobe für ihre Schwestern, wurden respektiert. Nach der bewegenden Zeremonie in der Kirche wurde Linda auf einem nahegelegenen Friedhof zur Ruhe gebettet – zusammen mit den sterblichen Überresten ihres geliebten und verstorbenen Mannes Brian.

Linda Nolan war nicht nur als Sängerin der Popband "The Nolans" bekannt, sondern auch für ihre bemerkenswerte Stärke im Umgang mit schweren Lebensschicksalen. Bereits 2007 hatte sie ihren geliebten Ehemann Brian an Krebs verloren, was sie tief erschütterte. Ihr Humor und ihr Glamour blieben jedoch bis zuletzt unverkennbar. Selbst ihre eigene Beerdigung, die sie mit einem pinken und funkelnden Sarg plante, spiegelte ihre lebensfrohe Persönlichkeit wider. Coleen Nolan zeigte sich tief bewegt über Linda Nolans Verlust und sagte gegenüber The Mirror: "Es fühlt sich immer noch unwirklich an." Die Familie nimmt sich nun Zeit, ihre Trauer zu verarbeiten und das Geschehene zu bewältigen.

Getty Images Linda Nolan im "Celebrity Big Brother"-Haus in Borehamwood

Getty Images Der Sarg wird zur Beerdigung von Linda Nolan in die St. Paul's Church in Blackpool getragen